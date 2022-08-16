Москва, 16 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В ближайшем будущем в России юань окончательно обойдет евро по объему торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Китайские юани

«Сейчас наша страна очень активно меняет экспортно-импортный ориентир ввиду санкций. Увеличивается объём операций с Китаем. В большом объеме ввозятся товары из Китая, среди которых много крупногабаритных, например автомобилей. Помимо этого, банки рекомендуют приобретать юань для диверсификации инвестиционных портфелей субъектами рынка. В связи с вышесказанным есть большая вероятность того, что юань обойдёт евро в ближайшем будущем, — сказала Ермилова. — Юань стал привлекателен не только для нашей страны в целом, но и для частных инвесторов. Китай достаточно быстрыми темпами занимает лидирующие позиции, а его валюта становится всё более востребованной в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия отказалась от доллара и евро при расчетах в рамках военно-технического сотрудничества.