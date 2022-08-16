Москва, , 15:20 — REGNUM В РФ уровень одобрения заявок на получение потребительского кредита падает потому, что вырос риск невозврата заемных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал соответствующие данные Национального бюро кредитных историй.

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«Уровень одобрения кредитных заявок падает потому, что риск невозврата кредитов потенциально вырос, и банки «дуют на воду», — сказал Юденков. — Центральный банк уже предупредил коммерческие банки в начале августа о том, что требования к резервам капитала и отчетности возвращаются к обычному уровню после некоторых послаблений в начале года. Это достаточно сложно для банка: если сейчас вы выдаете какой-то сомнительный кредит, потом в сентябре вам нужно будет сформировать по нему повышенные резервы».

Поэтому, как пояснил экономист, банки заранее перестраховываются и выдают кредиты только тем заемщикам, которые относится к группе максимально благонадежных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ наблюдается сезонный всплеск спроса на потребительские кредиты.

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