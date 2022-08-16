Москва, 16 августа 2022, 14:39 — REGNUM Центробанк России с 16 августа выпустил в обращение памятную монету «Международный форум по сохранению популяции тигра», сообщается на сайте регулятора.

Памятная серебряная монета «Международный форум по сохранению популяции тигра»
Памятная серебряная монета «Международный форум по сохранению популяции тигра»
Банк России

Примечательно, что памятная серебряная монета номиналом 3 рубля, посвящённая тиграм, имеет прямоугольную форму: длина 51 мм, ширина 32 мм.

На оборотной стороне монеты изображена лапа тигра и логотип II Международного форума по сохранению популяции тигра. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Как сообщает ИА REGNUM, Международный форум по сохранению популяции тигра пройдёт 5 сентября 2022 года на острове Русский в Приморском крае.

Читайте также: ЦБ РФ выпустил монету в честь 1100-летия крещения Алании