Москва, , 14:13 — REGNUM Удалить раковую опухоль нацизма, образовавшуюся в результате целенаправленной работы Запада на Украине, и очистить от её распространившихся метастазов считает необходимым верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего добровольческого отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Удивительно, что может сделать целенаправленная информационная кампания по «очернению» и размыванию скреп между братскими народами. Как далеко могут зайти западные кукловоды в своём алчном стремлении столкнуть лбами братьев. Словно тот самый библейский змей-искуситель, нашептывающий на ухо и обольщающий братский народ. И в основу этой кампании заложили не национальную идею, а националистическую, базирующуюся в культивировании ненависти к русскому народу и ко всему русскому вообще», — написал Дьяконов в своём телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что националистическая идея особенно пришлась по душе тем, кто прославлял Степана Бандеру и Романа Шухевича.

«Эти недобитые в годы Великой Отечественной войны и после её окончания националисты быстро начали «плодиться» на Украине. Идеология, от которой так страдала Украина в те годы, в какой-то момент стала основой государственности этой страны. Парадоксально! Не видя дальше своего носа, руководство Украины последовательно пыталось доказать свою национальную идентичность путём культивации ненависти к братскому народу. Эта политика ненависти, закрепляясь в государственных и общественных институтах Украины, как метастазы раковой опухоли, съедала страну изнутри, разобщала её население, деля на тех, кто за и против», — высказался Николай Дьяконов.

Политика Запада привела к тому, что связи между гражданами России и Украины, зачастую родственные, стали рушиться на глазах.

«Незаметно для нас, открытого и доброго русского народа, в соседней, братской стране нависла атмосфера ненависти, появилось логово того мрака, с которым мы некогда так по-братски боролись вместе, проливая общую кровь. Зло — это нацизм. С малых лет ребёнку практически на государственном уровне рассказывается о якобы злобной соседней огромной стране под названием Россия, которая якобы преследует цель уничтожить всё живое на Украине», — привёл пример атаман.

Именно политика Запада привела к тому, что на Украине выросло поколение молодых людей, которые поклоняются Бандере и проявляют ненависть к русскоговорящим землякам.

«Истребление русского населения на Украине — это первая часть коварного плана западных кукловодов, которая начала реализовываться, к сожалению, на наших глазах. Смотреть на это со стороны мы не можем, потому что в наших сердцах доброта и ответственность за братский народ. Мы, словно старший брат, сейчас вмешиваемся и делаем это своевременно, так как этому заблудшему брату требуется помощь. Нужно «вырезать» эту раковую опухоль и очистить от её метастазов организм. Нужно излечить Украину. И это то, чем мы сейчас и занимаемся. Время расставит всё на свои места. И я уверен, что со временем, придя в гости к нашим братьям на Украину, мы услышим слова благодарности за то, что мы их не бросили», — подчеркнул Николай Дьяконов.