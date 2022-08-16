Новосибирск, 16 августа 2022, 14:10 — REGNUM То, что Запад находится сегодня в ситуации системного кризиса, признаётся многими западными исследователями и экспертами. Об этом ИА REGNUM заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков.
«Насколько глубок этот кризис, покажет развитие современной ситуации, — подчеркнул он.- Очевидно при этом, что пытаясь изолировать Россию, Запад в лице его элит сужает спектр вариантов антикризисного развития для самого себя, что не является разумным и конструктивным подходом».
Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, страны Запада нуждаются в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому они уготовили Украине судьбу пушечного мяса. Об этом Путин сказал 16 августа на Московской конференции по международной безопасности.
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Глава российского государства уверен, что для удержания своей гегемонии Западу нужны конфликты.