Новосибирск, 16 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. То, что Запад находится сегодня в ситуации системного кризиса, признаётся многими западными исследователями и экспертами. Об этом ИА REGNUM заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Насколько глубок этот кризис, покажет развитие современной ситуации, — подчеркнул он. — Очевидно при этом, что, пытаясь изолировать Россию, Запад в лице его элит сужает спектр вариантов антикризисного развития для самого себя, что не является разумным и конструктивным подходом».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, страны Запада нуждаются в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому они уготовили Украине судьбу пушечного мяса. Об этом Путин сказал 16 августа на Московской конференции по международной безопасности.

Читайте также: Путин: западные страны уготовили Украине судьбу пушечного мяса

Глава российского государства уверен, что для удержания своей гегемонии Западу нужны конфликты.