* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, , 14:05 — REGNUM Социальную сеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит разблокировать в России, если в ней действительно пресекается распространение антироссийской пропаганды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») в ходе встречи с блогерами в Екатеринбурге.

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы по итогам этого мероприятия напишем письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России и если, действительно, на текущий момент это все модерируется, убирается и соцсеть пошла нам на встречу, то тогда предложить её разблокировать», — сказал Дёмин.

Позже в ходе пресс-подхода депутат пояснил, что несмотря на блокировку, социальная сеть остается популярной у российских граждан, которые пользуются ей через VPN.

Напомним, в марте 2022 года российский суд признал компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ, включая соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кроме мессенджера WhatsApp.