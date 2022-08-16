Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» удостоен двух наград телевизионной премии Ассоциации голливудских критиков Hollywood Critics Association TV Awards, сообщает Yonhap News.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» Netflix

Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал удостоен награды «Лучший международный сериал», а актер Ли Чжон Чжэ — награды за лучшую мужскую роль в сериале.

Известно, что за звание лучшего сериала «Игра в кальмара» боролся с американо-корейским сериалом «Дорога в тысячу ли» («Патинко»), мексиканской комедией «Акапулько», французским триллером «Люпен», испанской криминальной драмой «Бумажный дом» и американо-мексиканской криминальной драмой «Нарко: Мексика».

Известно, что награждение состоялось примерно за месяц до церемонии вручения наград прайм-таймовой премии «Эмми», где южнокорейский сериал «Игра в кальмара» представлена в 14 номинациях.