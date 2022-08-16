Москва, 16 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Режим ношения защитных масок в общественных местах в российских регионах, в которых недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, рекомендует вернуть Роспотребнадзор. Об этом 16 августа говорится в опубликованных рекомендациях ведомства по противоэпидемическим мерам.

(сс) 7C0 Защитные маски

Отмечается что в России наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусом и в первую очередь — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим в территориальные органы и организации Роспотребнадзора было направлено письмо с соответствующими рекомендациям, а глава ведомства Анна Попова поручила проработать эти рекомендации с органами исполнительной власти российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 23 909 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.