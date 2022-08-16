Кишинёв, , 13:52 — REGNUM Молдавия, отказываясь выдать постоянное экологическое разрешение Металлургическому заводу в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), не пытается добиться его банкротства. Об этом, как передаёт 16 августа телеканал ТСВ, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

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Он прокомментировал позицию молдавской стороны, которая продлевает это временное разрешение на месяц или на две недели, не позволяя администрации завода проводить долгосрочное планирование деятельности. Без разрешения завод не сможет вывозить продукцию и будет вынужден остановиться.

«Мы не заинтересованы в ликвидации завода. Если завтра завод закроют, то тысячи людей останутся без работы. Мы лишь хотим, чтобы завод работал в соответствии с действующим законодательством», — сказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. В Молдавии после этого ужесточили требования на границе, введя бюрократические препоны. В августе там начали предъявлять повышенные требования для должностных лиц ПМР.

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