Берлин, 16 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Рассматривающие введение запрета на выдачу виз гражданам России страны Евросоюза по закону обязаны доказать, что лицо, которому не предоставляется документ, представляет угрозу. Об этом сообщил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

ИА REGNUM Шенгенская виза

«Согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны, как это определено в статье 2(21) кодекса», — сказал он в интервью «Известиям».

Депутат добавил, что законодательство ЕС не предусматривает полный отказ гражданам страны, с которым ни одно из государств — членов ЕС не находится в состоянии войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».

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