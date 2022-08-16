Канберра, 16 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Лидер Национальной партии Австралии Дэвид Литтлпрауд ждет объяснений от бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона по поводу того, что тот в тайне занимал министерские посты, сидя в кресле премьер-министра. Об этом он заявил 16 августа в эфире телеканала Nine News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Выглядит довольно обычно … Я хочу услышать его объяснения», — заявил лидер партии.

Напомним, что ранее лидером Национальной партии Австралии был Барнаби Джойс, который был также заместителем Моррисона в тот момент, когда он занимал пост премьер-министра.

Литтлпрауд сказал, что Моррисон должен был сообщить другим членам своего кабинета о своем решении принести присягу и стать министром финансов, здравоохранения и энергетики.

«Это должно было быть доведено до сведения всех министров… Разочаровывает то, что членов кабинет министров не уважали в той степени, в которой я ожидал», — заявил политик.