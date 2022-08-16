Карлскруна, Швеция, , 13:58 — REGNUM Как сообщает новостная служба SVT Nyheter, в ночь на 16 августа в центре Карлскруны (лен Блекинге) были уничтожены несколько предвыборных плакатов и билбордов в преддверии выборов в риксдаг Швеции.

Швеция

На кадрах видно, как на земле по городу разбросаны поваленные и повреждённые плакаты и билборды от разных партий. От рук неизвестных пострадали агитационные материалы, как минимум, Социал-демократов, Центристов, Умеренных и Либералов.

«Думаю, люди хотят саботировать партии, за которые они не голосуют», — заявила журналистам жительница Карлскруны Лиллан Свенссон, которая выразила свое крайнее негодование и неприятие таких методов политической борьбы.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.

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