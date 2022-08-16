Канберра, 16 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон отмахнулся от критики премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза в адрес бывшего главы федерального правительства Скотта Моррисона, назвав её политической атакой. Об этом 16 августа сообщил телеканал Sky News.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

«Премьер-министр вышел из отпуска в раскачивающемся положении … Есть более серьезные проблемы, с которыми сталкиваются семьи в Австралии», — заявил политик.

«В то время, когда он такой акцент делает на этом, он не объясняет австралийцам, как им оплачивать свои счета», — добавил Даттон, посоветовав Альбанизу заниматься инфляцией, а не секретными назначения Моррисона.

Лидер оппозиции также заявил, что назначениями Моррисона уже занимаются юристы, поэтому действующему премьер-министру было бы лучше сосредоточиться на проблемах страны.