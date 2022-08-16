Канберра, 16 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс призвала Скотта Моррисона сложить с себя полномочия депутата и покинуть Палату представителей добровольно. Это произошло после того, как выяснилось, что Моррисон получил секретные полномочия и управлял министерством внутренних дел будучи премьер-министром страны. Об этом 16 августа сообщил телеканал Sky News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Эндрюс не знала, что помимо еще четырех министерских постов Моррисон также взял под свои контроль и её ведомство.

«Ему абсолютно пора уйти из парламента. Это неприемлемо», — сказала бывший министр в кабинете Моррисона в интервью газете Sydney Morning Herald.

Сейчас Эндрюс остается теневым министром внутренних дел в оппозиции.