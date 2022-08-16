Канберра, 16 августа 2022, 13:10 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон отклонил вопрос прессы о том, должен ли бывший премьер-министр Австралии, а ныне обычный депутат Палаты представителей Скотт Моррисон уйти из парламента. Об этом 16 августа сообщил телеканал Nine News.
«Он обратился за юридической консультацией, и он получит её», — сказал Даттон на пресс-конференции.
Лидер оппозиции также не стал призывать Моррисона сложить с себя депутатские полномочия добровольно.
Журналисты напоминают, что Моррисон в настоящее время занимает место в парламенте от округа Кук в южном Сиднее. Это остается единственным местом на побережье Сиднея, удерживаемым Либеральной партией.
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