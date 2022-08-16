Канберра, 16 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон отклонил вопрос прессы о том, должен ли бывший премьер-министр Австралии, а ныне обычный депутат Палаты представителей Скотт Моррисон уйти из парламента. Об этом 16 августа сообщил телеканал Nine News.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Он обратился за юридической консультацией, и он получит её», — сказал Даттон на пресс-конференции.

Лидер оппозиции также не стал призывать Моррисона сложить с себя депутатские полномочия добровольно.

Журналисты напоминают, что Моррисон в настоящее время занимает место в парламенте от округа Кук в южном Сиднее. Это остается единственным местом на побережье Сиднея, удерживаемым Либеральной партией.