Сеул, , 12:42 — REGNUM 16 августа главы МИД Южной Кореи и Коста-Рики обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

С своем письме министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин высоко оценил развитие двустороннего сотрудничества в таких областях, как цифровые технологии и инфраструктура, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление доверия и дружбы между странами.

В свою очередь, глава МИД Коста-Рики Арнольдо Андре Тиноко отметил, что в 2021 году отношения между странами были повышены до уровня всеобъемлющего партнерства, а также выразил надежду то, что жизнь жителей двух стран улучшиться благодаря будущим совместным проектам.