Париж, 16 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Два лидера обсудят ситуации вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении Елисейского дворца в Париже.

Последний телефонный разговор между двумя официальными лицами состоялся 1 августа. Президент Франции, находившийся в отпуске с 29 июля в форте Брегансон, приветствовал возобновление морских перевозок зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон проведет новые переговоры с президентом Украины.