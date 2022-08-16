Архангельск, , 15:07 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об установлении памятной даты Архангельской области — День ветеранов боевых действий. Документ издан в соответствии с областным законом «О праздничных днях и памятных датах в Архангельской области». В нем определено, что в регионе ежегодно будут отмечать этот день 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Александр Цыбульский Adm-nao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«1 июля — День ветеранов боевых действий в Архангельской области. Теперь эта дата официальная и будет отмечаться ежегодно, подписал соответствующий указ. В Архангельской области живут почти 13 тысяч ветеранов и участников боевых действий. С предложением установить у нас в области эту памятную дату ко мне обратились сами ветераны боевых действий на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России» в июне. Просили даже не за себя, а за тех парней, которые сейчас выполняют боевые задачи в спецоперации на Украине», — написал глава в своём Telegram-канале.

Для ветеранов боевых действий в регионе принят ряд мер социальной поддержки, среди которых освобождение от уплаты транспортного налога, а также ежегодную выплату семьям погибших в горячих точках сделали ежемесячной. Помимо этого, в Архангельской области ветераны боевых действий могут воспользоваться программой «Социальная ипотека», где увеличена сумма кредита с 2 до 6 млн рублей и первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект о новой памятной дате России: 1 июля — День ветеранов боевых действий внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Читайте также: Законопроект о Дне ветеранов боевых действий внесен в Госдуму