Тегеран, 16 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Шесть граждан Ирана, которых объявили пропавшими без вести после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване, уехали в Грузию. Об этом 16 августа сообщает иранское информационное агентство IRNA.

(сс) naridzer Тбилиси, Грузия

По данным журналистов, иранцы сообщили в своё посольство, что с ними всё в порядке. Они не могли связаться с родственниками, так как находились в дороге, что и стало причиной беспокойства на их родине.

В настоящее время в обнародованном МЧС Армении списке пропавших без вести восемь человек. Поисковые работы продолжаются, в них участвуют 112 спасателей.

Напомним, в ходе разбора завалов на месте взрыва в «Сурмалу» нашли 16 погибших. В больницы обратились 60 пострадавших, из которых остаются в стационаре семеро.