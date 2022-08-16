Сан-Паулу, Бразилия, , 12:00 — REGNUM Мероприятие по старту предвыборной кампании бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, запланированное на заводе в Сан-Паулу, было отменено по рекомендации Федеральной полиции. Об этом пишет Prensa Latina.

Лула да Силва Nstitutolula.org

Ответственные за охрану кандидата в президенты от Партии трудящихся на выборах в октябре сообщили организаторам мероприятия, что причиной отмены посещения Лулой металлургического завода Motores e Generadores в районе Журубатуба были причины, связанные с безопасностью.

Мероприятие было согласовано между штабом бывшего главы государства и руководством профсоюза Union Force, который контролирует объединение металлистов в столице штата Сан-Паулу.

Вместо мероприятия Лула посетит завод Volkswagen в Сао Бернарду ду Кампу во второй половине дня.

По словам советника экс-президента, «завтрашнее мероприятие на фабрике было отменено из-за нехватки времени для проведения процедур проверки безопасности». При этом, по его словам, «повестка дня бывшего президента Лулы у ворот Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу» в 14:00 по местному времени сохраняется, сказал он.