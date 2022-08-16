Москва, 16 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За отказ удалить бот, который раскрывает личные данные участвующих в специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ российских военных, а также отказ удалить распространяющие недостоверную информацию телеграм-каналы, оштрафовал 16 августа на 4 млн рублей мессенджер Telegram суд в Москве.

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«Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — приводит слова судьи Тимура Вахрамеева, зачитавшего судебное решение, РИА Новости.

При этом отмечается, что представители компании — владельца мессенджера в суд не явились, хотя их ранее уведомили о дате проведения судебного заседания, и потому оно проходило в их отсутствие.

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