Москва, 16 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Миф о наличии у западных стран «супероружия» развеян, заявил 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что Вооруженным силам России удается подавлять поставляемое киевскому режиму вооружение.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — заключил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что российскими специалистами проводится внимательное изучение трофейного оружия стран Запада, полученного в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

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