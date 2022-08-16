Джакарта, , 11:21 — REGNUM Бывший президент индонезийской Республики Сусило Бамбанг Юдойоно, выступая с речью, упомянул конфликт между Китаем и Тайванем, говоря о новой эре соперничества крупных держав, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы вступаем в новую эру соперничества великих держав. Некоторые эксперты начали говорить о «Холодной войне 2.0», новой холодной войне или «горячем мире» в ответ на последние события», — заявил экс-президент Индонезии.

По словам бывшего президента, соперничество между великими державами, которое происходит сегодня, приводит к тому, что конфликты в мире происходят чаще, а также усиливает недоверие друг к другу.

Многие области используются в качестве инструментов для получения стратегических выгод, а именно финансы, сырьевые товары, энергетика, продовольствие, инвестиции и даже космическое пространство.

«Мы наблюдаем это в напряженности в Тайваньском проливе, что, конечно, ухудшает отношения между Соединенными Штатами и Китаем. За этим необходимо серьезно следить, учитывая, что у некоторых сторон конфликта есть ядерное оружие», — продолжил Сусило бамбанг Юдойоно.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия заявила, что Хельсинкский меморандум о взаимопонимании, содержащий мирное соглашение между правительством Индонезии и Движением за свободный Ачех, может стать моделью для разрешения глобальных конфликтов.

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