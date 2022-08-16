Москва, 16 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Российскими специалистами проводится внимательное изучение трофейного оружия стран Запада, полученного в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

U.S. Customs and Border Protection Оружие

«Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на данный момент киевский режим пока скрывает реальные цифры потерь украинских военнослужащих и сил т. н. теробороны, однако со временем эти данные станут достоянием общественности