Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Подходы к обороне России потребуется пересмотреть из-за расширения НАТО за счёт Финляндии и Швеции и возможного размещения в этих странах ударного оружия. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он опроверг утверждение о том, что поводом для вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс стала российская спецоперация на Украине. На самом деле эти страны сближаются с блоком уже много лет, в том числе под прикрытием Северного оборонного сотрудничества (НОРДЕФКО), сказал министр.

По словам Шойгу, Хельсинки и Стокгольм станут официально участвовать стратегическом планировании НАТО и могут предоставить свои территории для размещения ударных вооружений. Это изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике и потребует пересмотра подходов к обороне России.

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