Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Запад управляет Украиной в условиях гибридной войны с Россией. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Mil.ru Сергей Шойгу

Он отметил, что Запад наращивает поставки киевскому режиму вооружения и военной техники. Личный состав украинской армии обучают, на поддержание жизнеспособности националистического режима направляют огромные деньги.

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что иностранные военные советники планируют и координируют действия украинских войск. Все источники информации, имеющиеся у НАТО, передают разведывательную информацию. Западные специалисты контролируют применение вооружений.

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