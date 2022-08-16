Вашингтон, , 11:06 — REGNUM В настоящее время в отношении России действует более 11 000 международных санкций. Хотя многие экономисты подчеркивают долгосрочные структурные риски для российской экономики, которым стараются противостоять правительство и центральный банк, предсказанный некоторыми быстрый крах не наступил, как сообщает 16 августа CNBC.

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«Несмотря на вал санкций и предсказания многих наблюдателей, российская экономика не рухнула, и хотя в этом году ее ждет сокращение на 5-6%, ей не грозит коллапс или вероятность какого бы то ни было экономического или финансового кризиса, — сказал генеральный директор консультативной компании Macro-Advisory Крис Уифер. — Тем не менее ей предстоят 5-7 кварталов небольшого спада, не доходящего до двузначных значений, и длинный список проблем, которые, если их не решать эффективно, будут удерживать рост на уровне стагнации в течение многих лет».

По оценкам Macro-Advisory, на долю российского государства приходится более 60% ВВП, а на долю малых и средних предприятий — менее 25%. Этот дисбаланс ограничивает рост в обычных условиях, но также защищает экономику во время кризиса, добавил он.

«Правительство, компании и население привыкли к экономическим кризисам (это уже пятый с 1991 года), и структуры поддержки как для работодателей, так и в социальной сфере хорошо развиты», — считает Уифер.

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