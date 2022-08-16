Москва, 16 августа 2022, 11:03 — REGNUM Цели спецоперации на Украине, поставленные Россией, будут достигнуты, и в НАТО это прекрасно знают. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа в ходе Московской конференции по безопасности.
Все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, отметил глава Минобороны.
«Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты», — заявил Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны также заявил, что блок НАТО сбросил маску и прекратил скрывать агрессивный характер за формулировками об обороне.
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