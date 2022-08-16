Сеул, 16 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения в Южной Корее достигнет пика во второй половине августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ожидается, что в указанный период число новых случаев заражения может достичь 200 тыс. в сутки. Предполагается, что высокие показатели заболеваемости будут держаться до конца августа.

В штабе также отметили, что в начале сентября количество тяжелобольных пациентов может увеличиться до 900 человек в сутки, а смертность — от 100 до 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 84 128 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до21 502 164.

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