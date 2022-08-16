Москва, 16 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Радио Шансон и национальный проект «Демография» объявили о приеме заявок на творческий конкурс «Гимн активного долголетия». В конкурсе могут принять участие все граждане нашей страны от пятидесяти пяти лет и старше. Победитель услышит свое стихотворение, положенное на музыку, в прямом эфире Радио Шансон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

С 15 августа по 30 сентября все желающие в возрасте от 55 и старше могут принять участие в конкурсе «Гимн активного долголетия». Для этого нужно прислать свое стихотворение, посвященное активному долголетию и здоровому образу жизни, на специальный сайт конкурса gimn. radioshanson.ru. Оно должно быть в форме песни и меть структуру «куплет+припев», «куплет+припев».

7 октября жюри объявит победителя. Его стихотворение будет переложено на музыку и прозвучит в эфире Радио Шансон. Автор песенных стихов, набравший наиболее количество отметок «мне нравится» на сайте конкурса, получит «Приз зрительских симпатий» в виде статуэтки. Подробности на gimn. radioshanson.ru.

Если вы ведете насыщенную и интересную жизнь, сочиняете стихи, делитесь своими секретами активного долголетия! Напишите свой гимн активного долголетия!

Инне Николаевне Петровой из Красноярского края 84 года. И уже немало лет она живет в пансионате «Ветеран». Несмотря на столь почтенный возраст пожилая леди очень любит путешествовать по стране и заводить новых друзей.

«В прошлом году я путешествовала в Москву и Абхазию, а совсем недавно приехала из Башкирии, где провела почти месяц. Там я побывала в гостях у своей подруги, с которой познакомились благодаря публикации в одном из журналов. Там же в течение двух недель прошла оздоровительный курс в небольшом профилактории, а также просто жила неделю в гостинице и знакомилась с местными достопримечательностями. А вообще я уже более 50 городов посетила», — рассказала Инна Николаевна.

После возвращения домой «серебряная» путешественница делится своими впечатлениями с друзьями и даже размещает свои путевые заметки в местных СМИ.

«Нина Николаевна — это наглядный пример того, что жизнь на пенсии может быть яркой и интересной. Последние годы в нашем обществе активно развенчиваются стереотипы в отношении людей пожилого возраста. Это не немощные старички, сидящие с утра до вечера на лавочках во дворе, а энергичные и увлеченные люди. Они путешествуют, осваивают современные гаджеты, занимаются спортом и различным творчеством. И в этом их поддерживают мероприятия нацпроекта «Демография», — отмечает министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

В городе Назарово Красноярского края Наталья Станкевич организовала практику «Танцевальный Клуб Golden Age», которая объединила женщин «серебряного» возраста, влюблённых в танцы. Идея пришла просто. Зумба идеально заряжает все тело, сочетая в себе простые движения и латино-американские ритмы.

Занятия помогают участницам разнообразить досуг, восстановить здоровье и реализовать себя творчески. За 3 года в клубе поставили 4 танца, приняли участие в 10 фестивалях и конкурсах, заняли 5 призовых мест.

Выступления так сплотили участниц, что многие нашли здесь друзей, повысили самооценку, избавились от напряжения. Кстати, некоторые участницы пришли на танцы впервые в жизни.

«В детстве, на уроке ритмики мне сказали, что я бесперспективная и у меня ничего не получится. Получилось!» — рассказывает участница клуба Анна Почепкина. Благодаря Национальному проекту «Демография» мечты исполняются и после выхода на пенсию.

Важная задача, которая реализуется в нашей стране благодаря национальному проекту «Демография», — формирование активного долголетия и рост качества жизни граждан старшего поколения.

Благодаря национальному проекту, во всех регионах действуют специальные программы, которые помогают людям старшего возраста вести активный образ жизни, поддерживать физическую форму и разнообразить свой досуг. Это обучающие курсы, мастер классы, спортивные занятия или творческие мастерские. Выбрать увлечение по душе и записаться на занятия можно в центре социального обслуживания или центре долголетия.