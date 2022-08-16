Москва, , 10:42 — REGNUM Визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», — сказал Путин.

Он отметил, что американцы снова «сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».