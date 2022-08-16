Мехико, 16 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Всемирный боксёрский совет (WBC) не будет допускать к соревнованиям спортсменов-трансгендеров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа на сайте организации.

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«WBC привержен своей ценности честной конкуренции. Поединок спортивного единоборства должен происходить между двумя равными по силе соперниками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас нет единого мнения о том, является ли бой между трансгендерной и биологической женщинами честным поединком двух равных соперников.

В WBC отметили, что как правило трансгендерная женщина может иметь несправедливое преимущество перед своей цисгендерной соперницей. Кроме того, поединки в боксе сопряжены с высоким риском травм и заболеваний.

«WBC выступает за то, чтобы два одинаково квалифицированных и подходящих спортсмена соревновались на ринге на равных условиях, чтобы матчи были честными, конкурентоспособными, интересными и безопасными для всех бойцов», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что WBC пришёл к выводу, что разрешение трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях вызывает серьёзные проблемы со здоровьем и безопасностью.