Москва, 16 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Всё больше государств выбирают путь суверенного развития с опорой на собственные ценности. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», — сказал Путин.

По его словам, многополярный мир, основанный на международном праве и более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами: «Среди них — региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность».