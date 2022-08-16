Москва, 16 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Расчёты с Национальным расчётным депозитарием (НРД), попавшим под антироссийские санкции ЕС, возможны при соблюдении двух условий. Об этом говорится в разъяснениях на сайте Еврокомиссии.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

Первое условие — НРД, в котором зависли ценные бумаги российских инвесторов, не должен получать от расчётов какую-либо экономическую выгоду. Второе условие — согласование сделок с регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария.

Условия чёткие, но провести расчёты и перечислить российским инвесторам замороженные в европейских депозитариях деньги будет непросто. Участникам финансового рынка придётся раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц из санкционного списка, рассказали РБК эксперты.

Кроме того, для разморозки активов, держатель которых — НРД, потребуется отдельная лицензия от европейских регуляторов. Её получение займёт немалое время.

Как сообщало ИА REGNUM, НРД попал под санкции ЕС из шестого пакета. Депозитарно-клиринговые фирмы вправе блокировать все его счета, а это препятствие для операций с ценными бумагами. В ответ НРД заявил о приостановке операций в евро и обратился с иском против рестрикций в Суд ЕС.

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