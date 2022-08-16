На иранской военной базе стартовал конкурс «Соколиная охота» АрМИ-2022
Исфахан, Иран, 16 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На иранской авиабазе Исфахан состоялась церемония открытия международного конкурса расчётов БПЛА «Соколиная охота» АрМИ-2022. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Участников состязания и зрителей в ходе церемонии открытия приветствовал заместитель командира Воздушно-космических сил (ВКС) корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мусали.
Перед зрителями торжественным маршем прошли участвующие в конкурсе «Соколиная охота» команды, среди которых команды ВС Ирана, России, Белоруссии и Армении.
Отмечается, что церемония открытия конкурса снималась с БПЛА Ирана, «видео с которого транслировалось на экраны сцены».
Как сообщало ИА REGNUM, в Иране в акватории Оманского залива к состязаниям международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина» Армейских международных игр АрМИ-2022 на специально подготовленном полигоне приступили команды водолазов из России, Ирана, Китая, Сирии, Венесуэлы и Индии.