Исфахан, Иран, 16 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На иранской авиабазе Исфахан состоялась церемония открытия международного конкурса расчётов БПЛА «Соколиная охота» АрМИ-2022. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru БПЛА «Элерон»

Участников состязания и зрителей в ходе церемонии открытия приветствовал заместитель командира Воздушно-космических сил (ВКС) корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мусали.

генерал Мусали «Послание конкурса — это послание мира, дружбы и совместного сотрудничества Исламской Республики Иран с другими странами мира для борьбы с глобальным терроризмом и факторами, которые делают этот мир небезопасным… Надеюсь, что мы увидим хорошую, честную и весёлую конкуренцию».

Перед зрителями торжественным маршем прошли участвующие в конкурсе «Соколиная охота» команды, среди которых команды ВС Ирана, России, Белоруссии и Армении.

Отмечается, что церемония открытия конкурса снималась с БПЛА Ирана, «видео с которого транслировалось на экраны сцены».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране в акватории Оманского залива к состязаниям международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина» Армейских международных игр АрМИ-2022 на специально подготовленном полигоне приступили команды водолазов из России, Ирана, Китая, Сирии, Венесуэлы и Индии.