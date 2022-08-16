В ФРГ призвали правительство страны запустить газопровод «Северный поток-2»
Берлин, 16 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. С призывом к властям Германии запустить газопровод «Северный поток — 2», так как отказ от него не приносит ФРГ пользы, обратился 15 августа германский журналист Николаус Блом в своей статье для издания Der Spiegel.
Помимо этого, автор материала указал, что отказ от этого проекта не будет способствовать снижению зависимости Германии от российского природного газа.
«Федеральное правительство держит один газопровод закрытым и в то же время умоляет (президента России Владимира) Путина, чтобы через другой поставлялось больше газа. Это недостойно, противоречиво и на пользу только Кремлю. Если газ попадет в те же самые наши хранилища из «Северного потока — 2», это будет означать, что Путин одержал победу?!» — говорится в публикации.
При этом Блом уточнил, что антироссийские санкции были призваны сократить продажи газа из РФ, однако не до такого низкого уровня, который наблюдается в данный момент, так как Германия уже на 20% сократила потребление газа и не может пока продолжать это процесс.
«Так можно ли еще говорить, что открытие «Северного потока — 2» в случае необходимости противоречит духу санкций?» — задался вопросом журналист.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать ещё в 2021 году.