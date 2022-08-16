Берлин, 16 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. С призывом к властям Германии запустить газопровод «Северный поток — 2», так как отказ от него не приносит ФРГ пользы, обратился 15 августа германский журналист Николаус Блом в своей статье для издания Der Spiegel.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

Помимо этого, автор материала указал, что отказ от этого проекта не будет способствовать снижению зависимости Германии от российского природного газа.

«Федеральное правительство держит один газопровод закрытым и в то же время умоляет (президента России Владимира) Путина, чтобы через другой поставлялось больше газа. Это недостойно, противоречиво и на пользу только Кремлю. Если газ попадет в те же самые наши хранилища из «Северного потока — 2», это будет означать, что Путин одержал победу?!» — говорится в публикации.

При этом Блом уточнил, что антироссийские санкции были призваны сократить продажи газа из РФ, однако не до такого низкого уровня, который наблюдается в данный момент, так как Германия уже на 20% сократила потребление газа и не может пока продолжать это процесс.

«Так можно ли еще говорить, что открытие «Северного потока — 2» в случае необходимости противоречит духу санкций?» — задался вопросом журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать ещё в 2021 году.