Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM Более 19,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли границу с Россией за прошедшие сутки. Об этом 16 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области отменять режим ЧС, объявленный в связи с наплывом беженцев из Донбасса 19 февраля 2022 года, пока не собираются. Как указал ранее донской губернатор Василий Голубев, поток людей, прибывающих из ДНР и ЛНР, пока не снижается.

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