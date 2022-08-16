Москва, 16 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Одна из причин того, что биткоин снова смог вернуться на траекторию роста, связана с ростом инфляции фиатных валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«В 2021 году рынок децентрализованных финансов (DeFi), к которому относится и биткоин, увеличился в 50 раз, при этом общая стоимость приложений DeFi на основе Ethereum достигла 120 млрд долларов США. Инвесторы переходят от этапа обучения к этапу фактического инвестирования и концентрируют свои активы в биткоинах и в меньшей степени в «эфире», — сказала она. — Кроме того, на данный момент фиатные валюты, в частности доллар, испытывают инфляцию, поэтому пользователи диверсифицируют риски, используя криптовалюты. Также рост может объясняться восстановлением финансового рынка в целом после февральских событий. Например, индекс Nasdaq вырос на 20% с июня, индекс S& P 500 также растет».

По ее словам, это напрямую может влиять на рост доверия к рынку и инвестиционной активности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что биткоин снова приобретает статус средства сбережения.