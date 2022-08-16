Париж, 16 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Власти Франции окажут помощь физическим лицам, предприятиям и сообществам, пострадавшим от пожаров этим летом. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр государственных счетов Габриэль Атталь.

Cyril Plapied Французский флаг

«Мы хотим дать немного кислорода всем, кто пострадал непосредственно от пожаров», — заявил министр.

Для лиц, которые столкнулись с тем, что их имущество пострадало навсегда, Габриэль Атталь уже упомянул «три меры»: крайний срок для взимания подоходного налога, приостановку местных налогов и потенциальное снижение арендной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета во Франции по подозрению в поджогах арестовано 25 человек.