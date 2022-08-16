* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:43 — REGNUM Год назад республиканская система в Афганистане рухнула после побега президента страны Ашрафа Гани, и к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С падением афганского правительства была разрушена судебная система этой страны, а оружие стало практически править вместо закона. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

За последние два десятилетия, помимо утверждения конституции Афганистана, в этой стране было принято более 300 нормативно-правовых документов в различных областях, что считалось большим достижением. Кроме того, за этот период афганское правительство создало «систему управления судами», и все судебные учреждения были обязаны регистрировать судебные дела и их производство в этой системе.

Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проявили интереса к возрождению этой системы и не смогли создать новую систему рассмотрения правовых и судебных вопросов Афганистана. За это время движению удалось запустить органы прокуратуры и суды только в Кабуле и крупных городах Афганистана, но в большинстве сельских районов нет ни прокуроров, ни судей.

По сообщениям источников, общавшихся с корреспондентом «Шафакна», в большинстве районов Афганистана главы уездов и начальники сил безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) играют роль судей и прокуроров и решают судебные вопросы на своё усмотрение и без проведения какого-либо расследования.

Народные источники говорят, что отсутствие закона в сельских районах Афганистана привело к увеличению взяточничества среди местных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и большинство судебных и уголовных дел решаются в пользу взяткодателя.

Согласно этим источникам, если одна из сторон спора не согласна с решением местных властей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ей придётся либо дать более крупную взятку, либо подвергнуться пыткам и избиениям.

Временное введение в действие конституции Захир Шаха

После своего прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 28 сентября 2021 года, что они временно вводят конституцию эпохи Мохаммада Захир Шаха, бывшего короля Афганистана.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принимает конституцию республиканского строя в Афганистане, которая считается одной из лучших конституций в истории страны, и называет её «неисламской». Министр юстиции правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они вводят в действие конституцию Захир Шаха, за исключением статей, которые, по их мнению, противоречат исламским порядкам.

Но мулла Хайбатулла, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на встрече с руководством движения 25 июля сказал, что законы, принимаемые отдельными лицами, не могут быть реализованы. На этой встрече он добавил, что в государстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «может исполняться только Божий указ, все проблемы решаются на основе шариата, и все решения принимаются по шариату».

Эти заявления показывают, что, даже провозгласив конституцию эпохи Захир Шаха действующей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соблюдают её положений, и конституции в стране практически нет.

Фетва вместо закона

Отменив законы Афганистана, в том числе конституцию, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний год вершили дела страны на основании приказов отдельных лиц и фетв.

Время от времени «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публикует фетвы, приписываемые мулле Хайбатуллой Ахундзада, по которым отдаются приказы государственным служащим и населению или производятся назначения.

За последний год в Афганистане вместо закона использовались фетвы муллы Хайбатуллы, и управление фактически основывалось на них. Отсутствие законов при правлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало беспрецедентный рост насилия и репрессий в Афганистане, особенно в отношении определённых этнических и религиозных групп, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спокойно убивают и подавляют своих противников.

Неясно, как долго талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут управлять страной на основе фетв одного человека и находить решение проблем, с которыми борется народ страны. За прошедший год автомат фактически правил страной вместо закона, и именно «ствол автомата сделал чёрное белым, а белое чёрным».