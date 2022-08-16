Москва, 16 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Жители России этим летом на 95% чаще пользуются авиаперелётами в Казахстан, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска билетов Aviasales. kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Отмечается, что спрос на авиарейсы в Казахстан из Германии вырос на 85%, из Белоруссии — на 60%, из Турции — на 43%, из Чехии — 16%, из Узбекистана — на 25%.

При этом, согласно данным исследования, цена на билет из РФ в Казахстан в среднем за год выросла на 32% и составляет 160 457 тенге (около 20,5 тыс. рублей). Долететь из Германии стоит в среднем 258 756 тенге (около 33 тыс. рублей, рост на 61%), из Турции — 122 391 тенге (около 16 тыс. рублей, рост на 8%). Цены из Узбекистана в среднем снизились на 38% и составляют 66 495 тенге (около 8,5 тыс. рублей).

Стоит отметить, что Казахстан в марте 2020 года ввел карантинные ограничения на въезд. Весной и летом 2022 года их стали постепенно снимать. В апреле была открыта сухопутная граница с РФ.