Москва, 16 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Майское в Джанкойском районе Крыма на огороженной площадке хранения боеприпасов произошло возгорание с детонацией. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны России.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

«16 августа около 06:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент не выявлено серьёзно пострадавших в результате происшествия и добавляется, что ведутся работы по ликвидации пожара и выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель сельского совета — глава администрации села Майское в Джанкойском районе Крыма Николай Карпец рассказал, что из-за детонации боеприпасов на складе около сельского поселения, которая произошла около 06:00 (совпадает с мск), из указанного населённого пункта были эвакуированы порядка двух тысяч жителей.