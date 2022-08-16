Тайбэй, , 09:20 — REGNUM Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют решающее значение для стабильности глобальных поставок высокотехнологичной продукции, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь в видеоинтервью японскому ежемесячному журналу Libre, текст которого 16 августа опубликовала администрация политика.

Цай Инвэнь KOKUYO

«Я думаю, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, где сохраняется военная напряженность, очень важны для стран Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона», — сказала президент.

«Многие знают, что Тайвань является крупным мировым центром производства высокотехнологичной продукции, — напомнила Цай. — Особенно его роль незаменима в глобальной цепочке поставок полупроводниковой промышленности. Тайваньский пролив является основным судоходным маршрутом, соединяющим Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, поэтому мир и стабильность в Тайваньском проливе связаны со стабильностью глобальной цепочки поставок высокотехнологичной продукции».

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