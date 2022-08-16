Бухарест, , 09:19 — REGNUM Представители Генерального штаба военно-морских сил Румынии принесли официальные извинения клирику Румынской православной церкви, архиепископу Томисскому Феодосию (в миру — Мачедону Петреску) за инцидент, произошедший накануне в порту Констанцы на праздновании Дня ВМС страны. Об этом 16 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, румынское флотское руководство выразило «искренне сожалеет по поводу оскорбления клирика, проводившего богослужение в рамках празднеств». «Организаторы мероприятия грубо нарушили запланированную церковную службу, и это не имеет оправданий, — говорится в заявлении Генштаба ВМС Румынии. — Но мы надеемся на прощение и гарантируем, что в дальнейшем это не повторится». При этом в структуре подчеркнули, что речь в данном случае идет «о недоразумении или технических проблемах».

Напомним, 15 августа в ходе празднования Дня ВМС Румынии в Констанце на юге Румынии выступление архиепископа Феодосия было прервано, а микрофон у клирика отнял начальник флотского штаба Михай Панайиту.

Архиепископ Томисский Феодосий (епархия Монтени и Добруджи) известен своими пророссийскими взглядами. Он регулярно призывает власти Румынии сесть за стол переговоров с Москвой и совместно противостоять влиянию Запада в регионе.