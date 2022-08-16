Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Из-за детонации боеприпасов на складе около села Майское в Джанкойском районе Крыма, которая произошла около 06:00 (совпадает с мск), из указанного населённого пункта были эвакуированы порядка двух тысяч жителей. Об этом 16 августа рассказал председатель сельского совета — глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

Эвакуация

«Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра. Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал на место происшествия в село Майское Джанкойского района.