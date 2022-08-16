Донецк, 16 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 16 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«ВФУ (вооружённые формирования б. УССР — ред.) обстреляли Владимировку, погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка, а также Горловку и Макеевку.