Геленджик, Краснодарский край, 16 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Геленджике планируют построить школу на 1550 мест. Соответствующий тендер стартует с начальной ценой 1 118 127 474,83 рубля. Итоги подведут 25 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Победитель сможет рассчитывать на аванс в размере 30%. Заказчиком выступает управление строительства Геленджика, а средства на оплату контракта предусмотрены в местном бюджете. Строительство разбито на 23 этапа, которые финишируют к 17 октября 2024 года.

Под школу общей площадью 28 383 кв. м определен земельный участок на улице Пионерская. Разрешение на строительство выдано в 2022 году. В школе планируется два-три этажа.

Строительство новой школы обосновали увеличением количества детей школьного возраста.

Напомним, также в Пензенской области за два года планируют капитально отремонтировать 31 школу.