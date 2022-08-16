Джакарта, 16 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 потрясло регион Западный Ниас в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 15 августа в 23:35 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 140 км от западного побережья. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку.

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